Dopo un periodo di assenza, Sascha Ring, noto come Apparat, torna a far parlare di sé con un nuovo progetto musicale. L’artista berlinese, che aveva già riscosso successo con le sue prime creazioni, ha ripreso a pubblicare brani e album, dimostrando di essere ancora attivo nel panorama musicale. La sua musica continua a combinare elementi elettronici con sonorità sperimentali, attirando l’attenzione dei fan.

Avevamo un po’ perso di vista Sascha Ring, in arte Apparat, dopo che i primi lavori dell’artista berlinese avevano colpito nel segno. Erano i tempi dell’elettronica d’ambiente, delle formule idm, e Ring ne rappresentava la parte migliore o una delle parti migliori. Ora, dopo sette anni di silenzio dovuti, per sua stessa ammissione a una mancanza di idee, ritorna con un disco voluto e cercato, giorno dopo giorno, che ne denota la ritrovata verve compositiva con brani che spaziano tra ambient, pop di classe e anche qualcosa in più come la notevole Glimmerine posta in apertura. Sono nate due nuove newsletter. La prima: ricevi in anteprima a mezzanotte la copertina della nuova edizione del manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Apparat, l’esuberanza ritrovata

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