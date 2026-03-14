aperti sei cantieri oltre 3 milioni di lavori

Sono stati avviati sei cantieri strategici per un investimento complessivo superiore ai 3 milioni di euro. Le opere riguardano vari interventi di ampliamento e miglioramento di infrastrutture. I lavori sono stati avviati contemporaneamente, coinvolgendo diverse aree della città. L’apertura di questi cantieri rappresenta un’azione concreta per potenziare i servizi e le strutture pubbliche. La durata stimata dei lavori non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Sei cantieri strategici aperti in contemporanea, per oltre 3 milioni e 200 mila euro. L’intervento più rilevante è quello per la realizzazione del collegamento viario tra Farnocchia e Sant’Anna di Stazzema: il primo lotto, già aggiudicato, prevede lavori per 1 milione e 600 mila euro, all’interno di un finanziamento regionale complessivo di 2 milioni e 100 mila euro. Un’opera attesa da decenni che consentirà di collegare direttamente il borgo simbolo della memoria al resto del territorio comunale, rafforzando sicurezza, accessibilità e prospettive di sviluppo turistico e culturale. Importante anche la riqualificazione dell’impianto sportivo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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