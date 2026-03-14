Aosta ha battuto Varese 4-3 nella semifinale di IHL, con i Gladiators che sono riusciti a mantenere il vantaggio nonostante la rimonta finale dei Mastini. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, che sono riusciti a prevalere sugli avversari in un incontro combattuto fino alla fine.

La semifinale di IHL ha i Gladiators di Aosta imporsi 4-3 sui Mastini di Varese, nonostante la rimonta finale dei gialloneri. L’incontro si è svolto sabato 14 marzo 2026 al PalAlbani, con un secondo atto previsto per martedì prossimo nella stessa arena. L’atmosfera era carica: 885 spettatori hanno seguito lo scontro che ha gli aostani gestire il vantaggio dopo essere stati ridotti all’osso nell’ultimo minuto. La squadra di Matikainen ha segnato due volte negli ultimi due minuti di gioco, ma non è bastato per ribaltare l’esito. La gestione del vantaggio e l’impatto sul territorio. Gesumaria ha aperto le marcature per gli ospiti già al 17° minuto, stabilendo un controllo iniziale che ha permesso ai padroni di casa di gestire la partita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta vince 4-3: i Mastini falliscono la rimonta finale

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