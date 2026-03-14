A Shanghai, durante l’ultimo evento di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position con un tempo di 1:32. A 19 anni, questo risultato rappresenta un record che potrebbe influenzare il futuro della categoria. Antonelli si è distinto durante le qualifiche, superando gli altri concorrenti e segnando un nuovo primato nella storia della competizione.

La storia della Formula 1 si sta riscrivendo oggi a Shanghai, dove Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la pole position con un tempo di 1:32.064, diventando il più giovane pilota a scattare dalla prima casella nella storia del campionato. Il talento bolognese della Mercedes ha superato ogni aspettativa, infrangendo il record precedente di Sebastian Vettel e dimostrando che l’era dei giovani è arrivata in modo definitivo nel massimo livello dell’automobilismo mondiale. Questa prestazione non è solo un exploit sportivo, ma un segnale forte per il tessuto industriale lombardo ed emiliano, regioni che da decenni sono il motore della meccanica italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antonelli: pole a 19 anni, un record che cambia la F1

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