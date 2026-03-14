Antonelli piantato alla partenza e poi penalizzato | Dovrò rivedere qualcosa Con Hadjar colpa mia

Da gazzetta.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la gara Sprint in Cina, il pilota bolognese ha avuto un avvio difficile, chiudendo quinto dopo essere stato penalizzato e aver subito un incidente di partenza. In seguito, ha commentato che dovrà rivedere alcune scelte, aggiungendo che con Hadjar la responsabilità è stata sua. La sua performance è stata influenzata da problemi tecnici e da una partenza complicata.

E’ stata una Sprint decisamente poco sprint per Kimi Antonelli. Il bolognese, che partiva dalla prima fila, sperava di essere tra i protagonisti della gara breve. Lo è stato, ma un po’ in negativo. A cominciare dalla partenza, quando l’italiano della Mercedes è scattato molto lentamente venendo risucchiato dagli altri. Che è successo? “Il turbo non era pronto in partenza e ho rischiato di andare in stallo. Dovrò rivedere la procedura, dove qualcosa è andato storto e ha condizionato tutta la gara”.  Da quel problema ne è nato un altro. Nel tentativo di rimontare, infatti, Kimi è stato troppo irruento in staccata e ha involontariamente colpito la Red Bull di Hadjar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Antonelli piantato alla partenza e poi penalizzato: "Dovrò rivedere qualcosa. Con Hadjar colpa mia"

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