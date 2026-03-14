Kimi Antonelli ha ottenuto a Shanghai la sua prima pole position in carriera, esprimendo il desiderio di partire davanti a tutti. In un’intervista, il pilota italiano ha dichiarato di voler godersi il risultato senza esagerare. Antonelli punta a riportare l’Italia alla vittoria e si prepara alla prossima gara con ottimismo. La sua performance ha attirato l’attenzione nel mondo delle corse.

Prima pole in carriera, il più giovane di sempre a ottenerne una. Kimi Antonelli è raggiante, ma resta concentrato in vista del Gran Premio di domenica: "È stata una sessione molto pulita e sono molto contento. Non vedo l'ora di partire davanti a tutti nella gara di domani. Sapevo che Russell aveva avuto un problema, ma sono rimasto calmo". Una qualifica che, prima della gioia finale, ha riservato anche qualche insidia: "Ho fatto un po' fatica con il bilanciamento, ho anche chiesto al team se ci fosse qualcosa di rotto. Me la voglio godere ma non troppo, sono già concentrato su domani, fare la pole è bello ma bisogna concludere bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli: "Non vedo l'ora di partire davanti a tutti. Vorrei riportare l'Italia a vincere"

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