Antonelli colpisce Hadjar nella Sprint Gp Cina | Mi ha rovinato la gara

Durante la Sprint del Gran Premio di Cina, si è verificato un episodio tra i piloti Andrea Kimi Antonelli e Isack Hadjar. Antonelli ha colpito Hadjar durante la gara, affermando successivamente che l’azione gli ha rovinato la corsa. Antonelli aveva ottenuto anche la pole position nelle qualifiche, mentre Hadjar era coinvolto nell’incidente che ha attirato l’attenzione. La situazione ha generato tensione tra i due piloti in pista.

(Adnkronos) – Tensione in Formula 1. Oggi, sabato 14 marzo, la gara Sprint del Gran Premio di Cina ha regalato qualche momento di nervosismo tra piloti, con protagonisti Andrea Kimi Antonelli, che ha poi conquistato la pole position nelle qualifiche, e Isack Hadjar. Il pilota della Mercedes è stato infatti protagonista di una partenza horror nella. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Russell in pole position nella Sprint del Gp di Cina, Antonelli secondoSHANGHAI (CINA) - George Russell su Mercedes in pole position nella Sprint del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula... LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell in vetta nella Sprint davanti a Leclerc, 4° Hamilton e 7° Antonelli. C’è la Safety CarCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17° giro/19 La Safety Car rientra! 16° giro/19 Ora vedremo se la Ferrari sfrutterà ancora le sue qualità... Tutti gli aggiornamenti su Antonelli colpisce Temi più discussi: F1: Charles Leclerc dopo le qualifiche: Il divario con la Mercedes è enorme, non credo ci sia molto da fare.; F1 GP Australia, diretta: Russell passa Leclerc, che però non ci sta e torna al comando, Hamilton terzo; F1 Australia: le Mercedes volano, Russell in pole davanti ad Antonelli, Leclerc quarto. La griglia di partenza; Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 marzo. Antonelli colpisce Hadjar nella Sprint Gp Cina: Mi ha rovinato la garaTensione in Formula 1. Oggi, sabato 14 marzo, la gara Sprint del Gran Premio di Cina ha regalato qualche momento di nervosismo tra piloti, con protagonisti Andrea Kimi Antonelli, che ha poi conquistat ... lamilano.it Antonelli, incidente con Hadjar e 10'' di penalità nella Sprint Race in Cina. VIDEOUn contatto al via della Sprint Race del GP Cina è costato ad Antonelli 10'' di penalità, che hanno di fatto retrocessso il pilota della Mercedes dal 2° al 5° posto della gara corta. Kimi perde il con ... sport.sky.it Caos nelle #qualifiche in Australia: #Norris colpisce un ventilatore #Mercedes dimenticato sulla vettura di Antonelli. Il primo era finito in ghiaia, il secondo è rimasto in pista causando la bandiera rossa in Q3 #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno #ne - facebook.com facebook