Anticipazioni ‘Imma Tataranni’ 15 marzo | cosa succede nella seconda puntata

Il 15 marzo va in onda la seconda puntata di ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore’. La serie televisiva torna sugli schermi italiani con nuovi sviluppi e personaggi che si confrontano con casi giudiziari. La prima puntata, trasmessa il giorno precedente, ha riscosso un buon riscontro di pubblico. La trama si concentra su indagini e confronti tra i protagonisti.

Roma, 14 marzo 2026 – Il ritorno televisivo di ‘ Imma Tataranni – Sostituto procuratore ’ è stato un grande successo. La prima puntata della quinta stagione, infatti, è stata vista da 3.961.000 di spettatori, pari al 24.1% di share e ha guidato, per questo, la classifica dell’auditel. Lo show, tratto dai romanzi di Mariolina Venezia, potrebbe essere arrivato al capolinea. La protagonista Vanessa Scalera, infatti, ha dichiarato che questa sarà la sua ultima stagione nei panni di Imma. Imma Tataranni: dove eravamo rimasti. Nel primo episodio della stagione 5 abbiamo visto Imma conoscere il nuovo procuratore capo Altiero Galiano ( Rocco Papaleo ). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com