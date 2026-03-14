Antica strada doganale nel caos Il Comune vuole chiuderne un tratto Scatta la rivolta tra i cittadini
A Cinigiano, una strada di circa 400 metri rischia di essere chiusa dal Comune, provocando la reazione dei residenti. La decisione di intervenire ha sollevato proteste tra i cittadini delle zone vicine ai piedi del Monte Amiata, creando un clima di tensione tra le parti coinvolte. La questione riguarda un tratto di strada storica, ora al centro di discussioni pubbliche.
CINIGIANO Una tratto di strada di 400 metri rischia di diventare il centro di una polemica che coinvolge cittadini di più comuni ai piedi del Monte Amiata. Si tratta di un tratto della vecchia strada doganale, collegamento storico tra i territori di Cinigiano, Campagnatico e Roccalbegna, che il Comune di Cinigiano intenderebbe interdire al traffico. La decisione riguarderebbe il tratto di competenza comunale, circa 400 metri secondo le mappe catastali. Ma proprio questa breve porzione, spiegano i residenti, garantisce la continuità del collegamento con la viabilità proveniente dal territorio di Campagnatico. Secondo quanto ricordano alcuni... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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