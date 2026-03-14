Anna Trocker parteciperà alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino che si terranno dal 21 al 25 marzo a Lillehammer, in Norvegia. La atleta, già campionessa mondiale juniores, è stata qualificata per disputare due finali di questa competizione. La sua presenza aiuterà a definire le sfide tra i migliori sciatori del circuito internazionale.

Anna Trocker sarà grande protagonista alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino, che andranno in scena dal 21 al 25 marzo nel comprensorio di Lillehammer (Norvegia). La 17enne altoatesina si è qualificata agli atti conclusivi del massimo circuito internazionale dopo la doppia vittoria ottenuta ai Mondiali juniores: le affermazioni in gigante e in slalom le hanno permesso di conquistare la wild-card per la grande chiusura di stagione, dunque tra qualche giorno la vedremo in azione sulle nevi scandinave. Il regolamento delle Finali prevede che vi partecipano le migliori 25 della classifica di specialità, le atlete con più di 500 punti... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anna Trocker qualificata per due Finali di Coppa del Mondo! Lo status di iridata junior e quando gareggia

Articoli correlati

Anna Trocker qualificate per due Finali di Coppa del Mondo! Lo status di iridata junior e quando gareggiaAnna Trocker sarà grande protagonista alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino, che andranno in scena dal 21 al 25 marzo nel comprensorio di...

Anna Trocker si qualifica per le finali di Coppa del Mondo a Lillehammer! La wild card riservata alla promessaAnna Trocker si è fatta un bel regalo per questa parte conclusiva della stagione, infatti la vittoria odierna a Narvik nello slalom gigante dei...

Una raccolta di contenuti su Anna Trocker

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: DOMINIO DEVASTANTE! Anna Trocker oro con un distacco abissale, doppia medaglia!; Anna Trocker si qualifica per le finali di Coppa del Mondo a Lillehammer! La wild card riservata alla promessa; Quando parte oggi Anna Trocker nel gigante dei Mondiali juniores 2026? Orario, n. di pettorale, tv; A che ora parte Anna Trocker oggi, Slalom Mondiali sci alpino juniores: n. di pettorale, tv, streaming.

Anna Trocker qualificate per due Finali di Coppa del Mondo! Lo status di iridata junior e quando gareggiaAnna Trocker sarà grande protagonista alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino, che andranno in scena dal 21 al 25 marzo nel comprensorio di ... oasport.it

Anna Trocker dà ancora spettacolo: la giovane Azzurra fissa un nuovo primatoArriva in Norvegia la seconda medaglia d'oro per la giovanissima campionessa azzurra nei Mondiali Juniores di sci alpino. msn.com

C'è una dominatrice assoluta ai Mondiali Juniores di Sci in pieno svolgimento a Narvik. E' ANNA TROCKER che dopo aver vinto la Medaglia d'Oro in Gigante domina anche in Slalom laureandosi Campionessa del Mondo. Un doppio successo che lascia ben - facebook.com facebook

L’astro nascente Anna TROCKER, dopo avere dominato il gigante, si è imposta per dispersione anche nello slalom dei Campionati mondiali juniores di sci alpino in corso di svolgimento a Narvik in Norvegia. La diciassettenne di Fiè allo Sciliar, atleta più giov x.com