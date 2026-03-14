Sulle nevi di Narvik, in Norvegia, si tiene oggi la gara di slalom femminile ai Mondiali juniores. La giovane atleta indossa il pettorale numero 1 e la competizione è prevista per le 09:00 di sabato 14 marzo 2026. La sua prestazione rappresenta il momento culminante di questa giornata di gare.

Sulle nevi gelide di Narvik, in Norvegia, il destino della giovane Anna Trocker si deciderà oggi, sabato 14 marzo 2026, quando prenderà il viale dello slalom femminile ai Mondiali juniores con il pettorale numero 1 alle ore 09:00. La sciatrice altoatesina, già protagonista assoluta nella gara di gigante dove ha dominato le avversarie, è ora sotto i riflettori per la prova tecnica che inizia stamattina e prevede una seconda manche alle ore 12:00. Non ci saranno interruzioni televisive durante l’uscita delle prime trenta atlete, che partiranno a intervalli di un minuto e ventisei secondi, creando un ritmo incalzante fin dal primo scatto. La Favorita Assoluta: Il Peso del Pettorale Uno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anna Trocker: il pettorale 1 e la sfida dello slalom

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