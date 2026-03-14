Anna Fiscale nominata nel Comitato consultivo del Mimit per le imprese impact

Il ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato la nomina dei membri del nuovo Comitato consultivo per le imprese impact, organismo istituito presso la Direzione generale per la politica industriale. Tra i componenti figura Anna Fiscale, che entra a far parte di questo organismo. Il comitato ha il compito di supportare le attività relative a modelli di business sostenibili e responsabili.

La fondatrice della cooperativa sociale Quid entra nell’organismo istituito dal ministero delle imprese e del made in Italy per rafforzare politiche, strumenti e modelli di sviluppo dell’economia sociale in Italia Il ministero delle imprese e del made in Italy ha annunciato la nomina dei componenti del nuovo Comitato consultivo per le imprese impact (ovvero con modelli di business sostenibili e responsabili), organismo istituito presso la Direzione generale per la politica industriale con il compito di affiancare il governo nello sviluppo di politiche dedicate alle imprese a impatto sociale. Tra i membri non istituzionali selezionati figura la veronese Anna Fiscale, fondatrice e presidente della cooperativa sociale Cooperativa Sociale Quid, indicata in rappresentanza delle associazioni di categoria delle imprese sociali. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Leggi anche: Space 11 nomina l’ex capo scienziato della NASA James L. Green nel comitato consultivo globale per lo spazio Emanuela Tosto nel Comitato Impresa Donna istituito dal MimitCon la partecipazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si è insediato a Roma il comitato Impresa Donna: ne fa parte... Contenuti e approfondimenti su Anna Fiscale Temi più discussi: Anna Fiscale nominata nel Comitato consultivo per le imprese impact; Anna Fiscale entra nel Comitato Consultivo per le Imprese Impact del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Imprese Impact, nominati i componenti del Comitato consultivo; Quid apre le porte della sede di Avesa: moda sostenibile e inclusione con 170 persone. Anna Fiscale nominata nel Comitato consultivo del Mimit per le imprese impactLa fondatrice della cooperativa sociale Quid entra nell’organismo istituito dal ministero delle imprese e del made in Italy per rafforzare politiche, strumenti e modelli di sviluppo dell’economia soci ... veronasera.it La manager Anna Fiscale: «Progetto Quid entro il 2030 darà lavoro a 1000 persone»Cambia la strategia di Quid Impresa Sociale, ma non la mission per un’economia circolare e inclusiva. L’impresa sociale di Verona fondata 11 anni fa da Anna Fiscale per dare nuova vita a tessuti e ... corriere.it Il Canale di Panama ha consolidato buone prestazioni operative tra ottobre 2025 e febbraio 2026, i primi cinque mesi dell'attuale anno fiscale. #ANSA - facebook.com facebook Canale di Panama, cresce il traffico e migliora l'efficienza. I transiti segnano un +3,4% nel corso dell'attuale anno fiscale #ANSA x.com