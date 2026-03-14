Angelini vs Anderlini | salvezza o retrocessione?

Stasera alle 18 si gioca la partita tra l’Elettromeccanica Angelini e l’Anderlini Modena, un match che può decidere il destino di entrambe le squadre in questa stagione. La sfida si tiene sul campo dell’Anderlini Modena e rappresenta un momento decisivo per la corsa alla salvezza o per la possibile retrocessione. I giocatori sono pronti a scendere in campo per questa importante occasione.

La sfida di stasera alle 18 sul campo dell’Anderlini Modena segna un punto cruciale per la salvezza dell’Elettromeccanica Angelini. Le bianconere, undicesime con 21 punti e distaccate di due lunghezze dalla zona rossa, affrontano le emiliane penultime con soli 14 punti in una partita che decide molto per entrambe. Entrambe le formazioni arrivano da sconfitte recenti: l’Angelini ha perso al tiebreak contro Forlì, mentre l’Anderlini ha subito una sconfitta rimediata al quinto set contro Ostiano. Nonostante gli esiti negativi immediati, entrambe le squadre hanno mostrato capacità di reazione e resilienza che potrebbero essere determinanti nel confronto diretto di questo sabato 14 marzo 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Angelini vs Anderlini: salvezza o retrocessione? Articoli correlati L’Angelini sul campo dell’Anderlini ModenaAltro delicato incontro in chiave salvezza nel campionato di volley di serie B1 femminile per l’Elettromeccanica Angelini: oggi, alle 18, Cesena sarà... Pallavolo B1: Angelini Cesena, ripartenza con Vallicelli per allontanare la zona retrocessione.L’Angelini Cesena, squadra di pallavolo femminile impegnata nel campionato di serie B1, è chiamata a una svolta cruciale nel girone di ritorno, con... Una selezione di notizie su Angelini vs Anderlini salvezza o... L’Angelini sul campo dell’Anderlini ModenaAltro delicato incontro in chiave salvezza nel campionato di volley di serie B1 femminile per l’Elettromeccanica Angelini: oggi, alle ... msn.com Volley Club B1 femminile, l'Elettromeccanica Angelini Cesena verso la trasferta di ModenaÈ in arrivo un altro delicato incontro in chiave salvezza per l’Elettromeccanica Angelini: sabato 14 marzo, Cesena sarà di scena sul campo dell’Anderlini Modena, inizio gara alle ore 18 ... cesenatoday.it