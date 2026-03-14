aneddoti sulla stazione e modellismo

Nel fine settimana, il Dopolavoro Ferroviario di Empoli organizza un evento con una visita guidata intitolata

Week-end intenso al Dopolavoro Ferroviario di Empoli. Si parte oggi alle 16 con la visita guidata "Conosci la stazione?", un percorso alla scoperta di storie nascoste e monumenti dimenticati condotto dalla guida turistica e storica Samuela Marconcini. L’iniziativa invita a guardare con occhi nuovi uno dei luoghi più attraversati della città, spesso vissuto solo come spazio di passaggio, ma ricco di memorie, trasformazioni urbane e racconti che parlano della storia sociale e culturale di Empoli. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo mail [email protected]. La visita guidata si inserisce nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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