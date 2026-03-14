Andrea Zambonin è un giocatore di rugby italiano alto due metri e cinque centimetri, con un peso di 105 chili. Ha 25 anni e ha già preso parte a diciotto partite con la nazionale. Originario di Vicenza, gioca attualmente con gli Exeter Chiefs, club del campionato inglese. La sua carriera include anche esperienze con la nazionale italiana di rugby.

Due metri e due per centocinque chili. Venticinque anni e diciotto “caps”. Vicenza di anagrafe, Exeter Chiefs di club, Italia di nazionale. Entrato nella storia battendo per la prima volta l’Inghilterra, è la grande sorpresa del quindici azzurro che sabato alle 17.40 al Principality di Cardiff affronterà il Galles nel quinto e ultimo turno del Sei Nazioni (su Sky e Tv8). Anche a occhio, Andrea Zambonin è il bello del rugby italiano. “Quella sensazione unica, quindi affascinante, di essere un tutt’uno ma in otto, una sensazione che non ha paragoni in altri sport, sapendo che ciascuno degli otto è fondamentale per il gruppo”. “Poter gestire la touche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Andrea Zambonin, il bello del rugby azzurro

Articoli correlati

Rugby, serie B: la rimonta del Sondrio Rf Com si ferma sul più belloNona giornata di campionato di serie B amara per il Sondrio RF Com, che al Cerri-Mari di Sondrio cede al Monferrato per 31-30 al termine di una gara...

L’ex azzurro Ferrari in visita: "Sempre bello tornare a casa"L’ex calciatore ferrarese Matteo Ferrari, cresciuto nelle giovanili della Spal e arrivato fino alla serie A e alla maglia azzurra, ha incontrato ieri...

Una raccolta di contenuti su Andrea Zambonin

Andrea Zambonin, il bello del rugby azzurroSeconda linea, Exeter Chiefs, diciotto caps e una vittoria storica sull'Inghilterra. Prima del Galles, ultima partita del Sei Nazioni 2026,, il gigante vicentino si racconta in un gioco di specchi: og ... ilfoglio.it

Zambonin: A Exeter sto crescendo. Voglio lasciare un’impronta nel rugbyDal primo Sei Nazioni da titolare all’esperienza in Inghilterra con gli Exeter Chiefs: Andrea Zambonin si racconta a Sky Sport Insider. Il mio è stato un percorso progressivo. Giocare in Nazionale er ... sport.sky.it