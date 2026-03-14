andrea bocelli foundation a firenze ciclo incontri abf officine educative

Firenze, 14 marzo 2026 - Si intitola "Abf Officine Educative" il ciclo di appuntamenti aperti alla città ed operatori di settore ideata da Andrea Bocelli Foundation che propone un'idea di educazione come spazio generativo di dialogo e costruzione di futuro. L'idea è nata dalla opportunità della partecipazione di Abf a Didacta Italia. Il primo appuntamento è andato in scena l'11 marzo al Teatro Nazionale di Firenze con "Oltre lo spettatore. Giovani, ironia e nuove possibilità". Protagonista l'attore Paolo Ruffini, in dialogo aperto con ragazze e ragazzi di Abf Globalab, programma di orientamento e cittadinanza attiva che integra esperienze culturali, progettazione, viaggi e lavoro di comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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