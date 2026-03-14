Il video del costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico viene rilanciato da Meloni, che invita a superare le appartenenze politiche. Nel filmato, il professore spiega in modo sintetico le ragioni per cui si dovrebbe votare Sì al referendum, nonostante non sia considerato un sostenitore o elettore della stessa formazione politica.

“Il professor Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico, sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o elettore, spiega in pochi secondi perché votare Sì al referendum”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un tweet in cui rilancia un video del noto esponente di centrosinistra. “Un invito ad andare oltre appartenenze politiche e contrapposizioni ideologiche, guardando semplicemente al merito del quesito”, ha sentenziato Meloni. Nel suo video, infatti, Stefano Ceccanti, fondatore dell’associazione LibertàEguale- sinistra del Sì, spiega: “Noi siamo collocati nel centrosinistra, ma quando c'è un referendum si decide sul merito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Andate oltre le appartenenze". Meloni rilancia il video del costituzionalista per il Sì

Articoli correlati

Meloni spiazza la sinistra e ospita il Sì del costituzionalista dem Ceccanti: voto oltre le appartenenzeA poco più di una settimana dall’appuntamento referendario sulla Giustizia la premier Giorgia Meloni sceglie di postare un video di un insospettabile...

Il video della Meloni sui social: "Basta bufale, andate a votare e votate sì""Il 22 e il 23 marzo sarete chiamati a votare al referendum per confermare o meno la riforma della giustizia che il governo ha proposto.

Contenuti utili per approfondire Andate oltre

Temi più discussi: Oltre le appartenenze. Il terzo settore come pilastro di coesione sociale. (10.03.2026); Terzo settore, al Senato il convegno Oltre le appartenenze; L'appello della Meloni: Riforma giustizia coraggiosa, andare oltre allarmismi e menzogne, non voltatevi dall'altra parte; Referendum 2026. A Palermo un incontro per andare oltre le apparenze politiche.

Referendum: Meloni, andare oltre appartenenze politicheUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Terzo settore, al Senato il convegno Oltre le appartenenzeROMA (ITALPRESS) – Il futuro della rappresentanza del Terzo Settore e il suo ruolo nella tenuta sociale dell’Italia al centro del convegno Oltre le appartenenze: il Terzo Settore come pilastro della ... msn.com

Non fatevi bastare un sorriso o un “tutto ok”, andate sempre oltre… Se siete d’accordo, se ci siete passati, ditemelo nei commenti… ——————————————— Ho scritto dieci romanzi. Gli ultimi, in particolare Ora amati, parlano di dolore, amori tossici, rin - facebook.com facebook