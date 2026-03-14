Ancora allerta meteo gialla a Milano | durerà fino alle 18 di domenica 15 marzo

A Milano è in vigore un'allerta meteo gialla che riguarda rischi idraulici e idrogeologici. L'allerta è partita alle 12 di oggi e si concluderà alle 18 di domenica 15 marzo. La situazione interessa tutta la città e sarà monitorata fino alla fine del periodo indicato.

Allerta meteo gialla a Milano per rischio idraulico e idrogeologico. Iniziata alle 12 di oggi, durerà fino alle 18 di domani, domenica 15 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Campania, allerta meteo gialla fino alle 15 di venerdì: temporali su Napoli, isole e fascia costieraTempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per temporali valido... Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domenica 18 gennaio: le regioni a rischioPer la giornata di domenica 18 gennaio 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla. Una selezione di notizie su Ancora allerta meteo gialla a Milano... Temi più discussi: Weekend di pioggia a Milano, scatta l'allerta gialla: Fare attenzione; Allerta meteo a Milano e in Lombardia: pioggia e freddo per sabato 14 marzo, poi torna il sereno; Weekend di pioggia a Milano, scatta l'allerta gialla: 'Fare attenzione'; Allerta meteo su Lazio e Umbria, freddo in arrivo: sull'Italia alternanza di piogge e schiarite. Meteo, fine settimana di pioggia a Milano: scatta l’allerta gialla per il maltempoL’allerta proseguirà fino alle 18 di domenica sera. Il Comune: Evitare sottopassi e non sostare sotto impalcature, alberi e dehors ... milano.repubblica.it Meteo, domenica di piogge intense e allerta gialla per maltempo in LombardiaUn weekend che segna un brusco ritorno a temperature più fredde, mentre la settimana a tratti soleggiata e le prime fioriture in città già davano l'impressione dell'affacciarsi della primavera. milano.corriere.it Il Legend Club di Milano, nella serata del 13 marzo, si è riempito di appassionati di progressive metal per l’atteso concerto dei Between The Buried and Me. Ad aprire la serata sono stati i tedeschi Monosphere, che in quaranta minuti hanno mostrato tutta la lor - facebook.com facebook Milano, flash mob davanti alla Hoepli. I piccoli librai: «La chiusura di un gigante fa sentire fragili anche noi» x.com