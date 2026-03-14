Ancona si conferma Comune Plastic Free per il terzo anno di fila

Ancona ha ricevuto per il terzo anno consecutivo il riconoscimento di Comune Plastic Free. La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina al Teatro Olimpico di Roma, alla presenza di rappresentanti di 141 amministrazioni italiane. La città si distingue così per aver mantenuto l’impegno contro l’uso di plastica monouso, confermandosi tra i comuni premiati nel 2026.

ANCONA – Per il terzo anno consecutivo Ancona ottiene il riconoscimento di Comune Plastic Free. La cerimonia di premiazione di tutti i Comuni riconosciuti Plastic Free nel 2026 si è svolta questa mattina al Teatro Olimpico di Roma, con la partecipazione di 141 amministrazioni italiane e alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme con rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali. L’iniziativa è promossa con il patrocinio di Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento Europeo e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Tra i Comuni marchigiani che hanno ricevuto l'iconica tartaruga figurano Ancona e Sirolo, gli unici a ricevere il riconoscimento sia nel 2025 sia nel 2026. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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