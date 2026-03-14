A Ancona, un elicottero della Polizia di Stato ha sorvolato i quartieri Piano e Archi durante un’operazione chiamata Alto impatto. Sono stati effettuati 166 controlli e sequestrati 11 grammi di droga. L’intervento ha coinvolto diverse unità sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e contrastare attività illegali.

Sotto il cielo di Ancona, un elicottero della Polizia di Stato ha sorvolato i quartieri Piano e Archi, segnando l’inizio di un’operazione straordinaria denominata Alto impatto. Questa iniziativa, disposta dal questore Cesare Capocasa in coordinamento con il prefetto Maurizio Valiante, ha coinvolto anche la zona della stazione ferroviaria e le vie limitrofe tra ieri sera e oggi. Nel pomeriggio del giorno precedente, un controllo mirato in un parco pubblico ha portato all’identificazione di 166 persone, di cui 55 con precedenti penali accertati. Durante questa azione sono stati sequestrati circa undici grammi di sostanze stupefacenti, inclusi due grammi di hashish rinvenuti in un’area verde. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona: elicottero e 166 controlli, sequestrati 11g di droga

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