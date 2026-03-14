Un uomo di origini extracomunitarie è stato arrestato ad Ancona con 110 dosi di cocaina termosaldate. La droga è stata trovata al Trasimeno durante un'operazione delle forze dell'ordine. L’arresto si è verificato nel corso di controlli mirati nel capoluogo marchigiano. Nessun’altra persona è coinvolta al momento.

Un uomo di origini extracomunitarie è stato arrestato a Ancona per spaccio di cocaina, con il sequestro di 110 dosi termosaldate. Le forze dell’ordine hanno agito dopo averlo colto in flagrante mentre cedeva una sostanza stupefacente a un acquirente. L’operazione si è conclusa con il ritrovamento di circa un etto di droga nascosta in un terreno vicino a una strada provinciale dell’hinterland dorico e in un residence nei pressi del lago Trasimeno. Oltre alla sostanza, sono stati confiscati strumenti per il confezionamento e oltre 3mila euro in contanti considerati provento dello spaccio. La rete logistica dello spaccio nel territorio marchigiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona: arrestato con 110 dosi, droga trovata al Trasimeno

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