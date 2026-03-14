Nella provincia di Ancona, il report dell’Osservatorio della Rete Antiviolenza Provinciale rivela un incremento del 57% nelle chiamate al numero 1522 dopo il caso Cecchettin. La situazione evidenzia come la violenza contro le donne sia un problema diffuso e persistente nella regione. I dati mostrano un aumento delle richieste di aiuto e di ascolto da parte delle vittime.

Il Report 2026 dell’Osservatorio della Rete Antiviolenza Provinciale ha messo in luce un quadro preoccupante nella provincia di Ancona, dove la violenza contro le donne si manifesta come fenomeno strutturale e radicato. I dati giudiziari registrano 760 procedimenti nel 2025, con una prevalenza di maltrattamenti domestici e atti persecutori legati a partner o ex partner. L’analisi rivela un aumento delle chiamate al numero 1522 del 57% dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, segnale di maggiore consapevolezza pubblica. L’incontro tenutosi ieri in Prefettura ha riunito Regione, Comune, Provincia, Autorità giudiziaria, Forze di polizia e servizi sociali per affrontare il problema con un approccio inter-istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona: +57% chiamate 1522 dopo il caso Cecchettin

Articoli correlati

Leggi anche: Sanremo, Giulio Cecchettin ospite speciale: presenta le iniziative della Fondazione Giulia Cecchettin

La vita in diretta non starà esagerando con il caso di Gioacchina e dei suoi 57 gatti in casa?Forse anche per via delle risposte spesso arzigogolate e fantasiose di Gioacchina diventate pian piano virali su social come X e Instagram, La vita...

Tutto quello che riguarda Ancona 57 chiamate 1522 dopo il caso...

Violenza di genere, nel 2024 sono aumentate del 57 per cento le richieste d’aiuto al 1522L’incremento è legato anche all’ondata di consapevolezza pubblica generata dal femminicidio di Giulia Cecchettin nel novembre del 2023. Dai dati del Viminale emerge un aumento delle denunce per i ... lettera43.it

Violenza di genere, nel 2024 picco di chiamate al 1522Dall’inizio dell’anno boom di chiamate aI 1522, il numero anti violenza e stalking della presidenza del Consiglio – dipartimento Pari opportunità. Dal 1 gennaio al 30 settembre del 2024 il numero ha ... repubblica.it