Anche le statue parlano l' Ute di Latisana presenta il libro che viaggia fra i musei

L'Università della Terza Età di Latisana – Bassa Occidentale ha organizzato la presentazione del libro “Anche le statue parlano”, scritto da Edoardo De Angelis. L'evento si è svolto presso una sede locale e ha visto la partecipazione di pubblico interessato alla pubblicazione. Il volume esplora storie e curiosità legate ai musei, offrendo un viaggio tra le opere e le loro narrazioni.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo L'Università della Terza Età di Latisana – Bassa Occidentale ha organizzato la presentazione del libro “Anche le statue parlano”, di Edoardo De Angelis. L' incontro si terrà venerdì 20 marzo, alle 17:30 nella Sala Ottagonale del Centro Polifunzionale di Latisana. Insieme con l'autore, si farà un viaggio affascinante nei musei friulani e italiani, consistente in una serie di visite teatralizzate che fanno rivivere i personaggi storici, la loro vita, l’ambiente che li circonda, perché i musei non vanno solo visitati ma anche ascoltati. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Articoli correlati L'Ute di Latisana presenta il romanzo "La porta chiusa", di Natalina OdoricoIl primo evento organizzato dall’Ute di Latisana nel 2026, vedrà la presentazione del romanzo di Natalina Odorico “La porta chiusa”. L'Ute presenta il libro di "Poesie fino in fondo", poi arriva ZanzaradioStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend Mercoledì...