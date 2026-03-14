Anche le città gemellate alla festa del patrono

Il 23 aprile, a Porto San Giorgio, saranno presenti rappresentanti di Birzebbuga, Nymburg e Biograd Na Moru, città gemellate con questa località, per partecipare alla celebrazione in onore del patrono San Giorgio. Le delegazioni provenienti da Malta, Repubblica Ceca e Croazia arriveranno per rendere omaggio alla festa. La giornata vedrà la presenza ufficiale delle autorità e la partecipazione delle comunità locali.

Birzebbuga (Malta), Nymburg (Repubblica Ceca) e Biograd Na Moru (Croazia) cittadine gemellate con Porto San Giorgio il 23 aprile saranno con i loro rappresentanti a rendere omaggio al patrono San Giorgio. A Porto San Giorgio il format della festa per eccellenza, quella cioè dedicato al patrono San Giorgio, è lo stesso da tantissimi anni a questa parte. Del resto dovrebbe condividerlo anche il Patrono al quale viene completamente dedicato il giorno della sua ricorrenza, il 23 aprile con messa al mattino celebrata dall’arcivescovo e processione nel pomeriggio con benedizione del mare. Dunque il format si ripete e fuori sacco rispetto alle iniziative civili e religiose in programma null’altro sembra emergere: "Invero – fa sapere l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili – una novità quest’anno l’abbiamo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anche le città gemellate alla festa del patrono Articoli correlati La festa del santo patrono, le parole del cardinale: "Tradizione della fede e la storia della nostra città""E’ nel giorno della festa del santo patrono che si ringrazia quanti nella Chiesa come nella città portano luce con il loro servizio, per chi... Trasloca anche la festa del patrono. Si fa largo l’ipotesi della fieraInsieme ai mercati settimanali, anche la Fiera di San Giorgio, per quest’anno, dovrà trovare una nuova sede, per via degli interventi Atuss in via... Contenuti utili per approfondire città gemellate Temi più discussi: Anche le città gemellate alla festa del patrono; I ragazzi si sentono testimoni e lo vogliono riportare a modo loro. Ecco com’è nata l’idea di raccontare il Vajont tramite il calcio; Città gemellate al voto. Ballottaggio a Bayreuth per la scelta del sindaco; Le donne di Assisi e Betlemme insieme: una mostra dedicata all'arte del ricamo. Anche le città gemellate alla festa del patronoBirzebbuga (Malta), Nymburg (Repubblica Ceca) e Biograd Na Moru (Croazia):. I loro rappresentanti saranno accolti dall’amministrazione comunale. . ilrestodelcarlino.it Città gemellate al voto. Ballottaggio a Bayreuth per la scelta del sindacoBallottaggio il 22 marzo prossimo per la scelta del sindaco di Bayreuth, città tedesca gemellata con La Spezia dal ... msn.com Grottaferrata-Vandoeuvre: parte la seconda fase del progetto di scambio culturale dedicato agli studenti del territorio Sono aperte le iscrizioni per il progetto “Conoscersi Insieme”, lo scambio culturale tra le città gemellate di Grottaferrata e Vandoeuvre - facebook.com facebook