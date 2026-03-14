Anche Bryan Zaragoza resiste alla conquista della Roma | Ha bisogno di tempo

Anche Bryan Zaragoza si mostra ancora legato al suo attuale club, respingendo le voci di un possibile trasferimento alla Roma. In un’intervista, il giocatore ha affermato che ha bisogno di tempo per prendere decisioni e preferisce concentrarsi sui suoi impegni attuali. Le indiscrezioni di mercato continuano a circolare, ma lui rimane chiaro sulla sua volontà di valutare tutto con calma.

2026-03-13 17:48:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: La vita bizzarra di Bryan Saragozza Ciò lo ha portato a vestire la maglia di cinque club diversi nelle ultime tre stagioni: Granata, Bayern, Osasuna, celtico E Roma in definitiva. Fa fatica a trovare un posto dove stabilirsi e, per ora, a conquistarlo Città Eterna resiste anche lui. mentre il treno del Mondo non aspetta nessuno. Il cambio di scenario compiuto durante l’ultima giornata dell’ultimo mercato invernale che lo ha portato via Belato al olimpico Ha colto di sorpresa più di una persona. Tra questi, a Claudio Giraldez che non ha mai voluto che se ne andasse. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Anche Bryan Zaragoza resiste alla conquista della Roma: “Ha bisogno di tempo” Articoli correlati Bryan Zaragoza alla Roma: chi è l'esterno richiesto da GasperiniMassara ha chiuso per lo spagnolo di proprietà del Bayern Monaco ma in prestito al Celta Vigo ad inizio stagione. Leggi anche: Bryan Zaragoza nuovo obiettivo di mercato della Roma: perché può essere il profilo giusto per Gasperini