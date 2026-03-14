Le autorità olandesi stanno cercando un sospettato ripreso dalle telecamere mentre faceva esplodere un ordigno davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam. La polizia ha avviato le ricerche e diffuso l'immagine della persona sospettata, che si trovava nei pressi del luogo al momento dell’esplosione. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle circostanze dell’incidente.

Le autorità olandesi cercano una persona che è stata ripresa mentre faceva esplodere un ordigno davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam. Il sindaco ha denunciato l’attacco come un vile atto di aggressione contro la comunità ebraica della città. Una dichiarazione del municipio ha affermato che l’esplosione notturna contro il muro esterno della scuola, nel quartiere Buitenveldert della capitale olandese, ha causato solo danni limitati. La persona che ha fatto detonare l’esplosione è stata ripresa dalle telecamere, si legge nella nota. La sindaca Femke Halsema ha dichiarato nel comunicato che i residenti ebrei di Amsterdam provano “paura e rabbia” e che sono sempre più presi di mira dall’antisemitismo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Amsterdam, la polizia cerca un sospettato per l'esplosione alla scuola ebraica

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