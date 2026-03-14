Amsterdam esplosione vicino una scuola ebraica La sindaca | È un vile atto di aggressione

Un’esplosione si è verificata sabato vicino a una scuola ebraica di Amsterdam, causando danni alla struttura. La sindaca ha definito l’evento un atto di aggressione vile. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni all’edificio sono stati significativi. Le autorità stanno indagando sulla provenienza dell’esplosivo e sui responsabili dell’episodio. La polizia ha rafforzato i controlli nelle zone circostanti.

La scuola ebraica di Amsterdam ha subito dei danneggiamenti a seguito di un’esplosione avvenuta sabato. Femke Halsema, la sindaca della città, ha definito quanto accaduto come un «vile atto di aggressione» rivolto alla comunità ebraica. L’esplosione, secondo quanto riportato, non ha causato feriti. Ad Amsterdam l’esplosione è il riflesso della diffusione dell’antisemitismo. L’esplosione avvenuta sabato nei pressi di una scuola ebraica ha causato il danneggiamento del muro esterno. La prontezza della polizia e dei vigili del fuoco ha garantito una risposta immediata e, come segnalato, non sono stati registrati feriti o vittime. La sindaca di Amsterdam ha immediatamente preso posizione, definendo quanto accaduto un deliberato «atto di aggressione». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Amsterdam, esplosione vicino una scuola ebraica. La sindaca: «È un vile atto di aggressione» Articoli correlati Attentato contro una scuola ebraica di Amsterdam, l’esplosione nella notte. La sindaca: «Attacco mirato e vile»Il boato all’alba di sabato 14 marzo ha squarciato il silenzio di Zeelandstraat, nel quartiere di Amsterdam-Buitenveldert. Ordigno esploso davanti a una scuola ebraica di Amsterdam. Un movimento islamico rivendica. Il governo: “Attacco vile”Nella prime ore di questa mattina, 14 marzo, un ordigno è esploso davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam. Una raccolta di contenuti su Amsterdam esplosione vicino una scuola... Temi più discussi: Amsterdam, esplosione danneggia scuola ebraica. Sindaca: Attacco mirato; Un'esplosione danneggia una scuola ebraica ad Amsterdam, gruppo islamico rivendica l'attacco; Esplosione durante la notte in una scuola ebraica ad Amsterdam, nessun ferito; Esplosione in scuola ebraica ad Amsterdam, indagini su un possibile attacco mirato. Amsterdam, esplosione vicino una scuola ebraica. La sindaca: «È un vile atto di aggressione»La scuola ebraica di Amsterdam ha subito dei danneggiamenti a seguito di un’esplosione avvenuta ... msn.com Amsterdam, esplosione davanti a una scuola ebraica. La sindaca Halsema: Vile aggressione contro la comunità. Un gruppo islamista avrebbe rivendicato l’attaccoLa prima cittadina di Amsterdam ha parlato di un vile atto di aggressione. Rafforzare le misure di sicurezza ... affaritaliani.it La bomba a una scuola ebraica di Amsterdam è solo l’ultimo vigliacco attacco di un crescente antisemitismo. Eppure c’è chi preferisce chiudere gli occhi e inneggiare ad Hamas o Khamenei. - facebook.com facebook Amsterdam: gruppo islamico rivendica l'esplosione ad una scuola ebraica x.com