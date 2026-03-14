Amsterdam esplosione danneggia scuola ebraica

Un’esplosione ha colpito una scuola ebraica ad Amsterdam nelle prime ore del mattino, causando danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma alcune parti dell’edificio sono state danneggiate. La scuola è stata evacuata immediatamente dopo l’esplosione.

Un’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam nelle prime ore di questa mattina. La sindaca Femke Halsema parlando con l’agenzia di stampa Anp ha descritto l’accaduto come un attacco deliberato contro la comunità ebraica aggiungendo che l’esplosione ha causato solamente “danni limitati”. Il movimento islamico dei ‘ Compagni della Destra ‘ (IMCR) ha rivendicato con un video postato su X l’esplosione. Lo stesso gruppo è stato collegato a diversi episodi avvenuti negli ultimi giorni nell’area fra Belgio e Olanda come l’esplosione davanti a una sinagoga di Rotterdam e un attentato dinamitardo a un’altra sinagoga a Liegi. La polizia cerca un sospetto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Amsterdam, esplosione danneggia scuola ebraica Articoli correlati Esplosione in scuola ebraica ad Amsterdam, indagini su un possibile attacco mirato(Adnkronos) – Un’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam nelle prime ore di oggi, sabato 14 marzo 2026. Esplosione davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam: nessun ferito, indagini in corsoPaura nelle prime ore di sabato 14 marzo ad Amsterdam, dove un’esplosione ha danneggiato l’ingresso di una scuola ebraica situata nel quartiere di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Amsterdam esplosione danneggia scuola... Temi più discussi: Amsterdam, esplosione danneggia scuola ebraica. Sindaca: Attacco mirato; Un'esplosione danneggia una scuola ebraica ad Amsterdam, gruppo islamico rivendica l'attacco; Esplosione in scuola ebraica ad Amsterdam, indagini su un possibile attacco mirato; Esplosione in scuola ebraica ad Amsterdam, indagini su un possibile attacco mirato. Amsterdam, esplosione danneggia scuola ebraicaUn'esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam nelle prime ore di questa mattina. La sindaca Femke Halsema parlando con l'agenzia di stampa Anp ... lapresse.it Amsterdam, esplosione danneggia scuola ebraica. Sindaca: Attacco miratoUn'esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam, nelle prime ore di oggi, sabato 14 marzo, in quello che la sindaca della città ha descritto come un attacco deliberato contro la comunità ... tg24.sky.it Un'esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam, nelle prime ore di oggi, sabato 14 marzo, in quello che la sindaca della città ha descritto come un attacco deliberato contro la comunità ebraica https://shorturl.at/ZcL5W - facebook.com facebook Amsterdam, esplosione davanti a una scuola ebraica: rivendica gruppo islamico #amsterdam x.com