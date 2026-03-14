Amsterdam esplosa una bomba contro una scuola ebraica un attacco mirato secondo la sindaca

Una bomba è esplosa davanti a una scuola ebraica in un quartiere periferico a sud di Amsterdam. La sindaca ha definito l'evento un attacco mirato, senza riportare altri dettagli su eventuali vittime o responsabilità. La polizia ha avviato le indagini e ha disposto misure di sicurezza aggiuntive nella zona. La scena dell'esplosione è stata isolata per i rilievi.

Una bomba è esplosa contro una scuola ebraica in un quartiere periferico a sud di Amsterdam, la sindaca della città ha parlato di un "attacco mirato". 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Amsterdam, esplosa una bomba contro una scuola ebraica, un "attacco mirato" secondo la sindaca Articoli correlati Esplosione davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam: ipotesi attacco mirato, cresce la tensioneUn’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, nella notte tra giovedì e venerdì. Esplosione in scuola ebraica ad Amsterdam, indagini su un possibile attacco mirato(Adnkronos) – Un’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam nelle prime ore di oggi, sabato 14 marzo 2026.