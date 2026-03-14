Amsterdam attacco scuola ebraica | gruppo islamico rivendica

Nella notte ad Amsterdam si è verificata un’esplosione presso una scuola ebraica situata in un quartiere frequentato da comunità ebraiche, che ospita anche sinagoghe e altri istituti. Un gruppo islamico ha rivendicato l’attacco, che ha causato danni alla struttura senza riportare vittime. La polizia sta indagando sull’incidente e sulla rivendicazione.

Nella notte si è verificata un’esplosione ai danni di una scuola ebraica ad Amsterdam, precisamente in un quartiere noto per offrire alla popolazione ebraica scuole e sinagoghe. La sindaca ha denunciato l’attacco definendolo come “un atto di aggressione”. Fortunatamente non ci sono danni ma l’esplosione è stata rivendicata da un gruppo islamico collegato ad un’altro attacco avvenuto fuori da una sinagoga a Rotterdam Le ripercussioni del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran sembrano sempre più concretizzarsi negli attacchi mirati a luoghi ebraici. Dopo la recentesparatoria avvenuta in una sinagoga in Michigan,questa notte si è verificata un’esplosione ad Amsterdam che ha provocato danni ad una scuola ebraica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Amsterdam, attacco scuola ebraica: gruppo islamico rivendica Articoli correlati Leggi anche: Paura ad Amsterdam, scoppia ordigno davanti ad una scuola ebraica. Gruppo islamico rivendica l'attentato Leggi anche: Attentato islamico in una scuola ebraica di Amsterdam Aggiornamenti e contenuti dedicati a Amsterdam attacco scuola ebraica gruppo... Temi più discussi: Amsterdam, esplosione danneggia scuola ebraica. Sindaca: Attacco mirato; Un'esplosione danneggia una scuola ebraica ad Amsterdam, gruppo islamico rivendica l'attacco; Esplosione in scuola ebraica ad Amsterdam, indagini su un possibile attacco mirato; Esplosione in scuola ebraica ad Amsterdam, indagini su un possibile attacco mirato. Esplosioni ad Amsterdam: scuole ebraiche e sinagoghe nel mirino, cresce l’allarme antisemitismoAllerta ad Amsterdam: esplosioni danneggiano scuola e sinagoghe, polizia rafforza la sorveglianza della comunità ebraica dopo gli attacchi degli ultimi giorni. notizie.it Amsterdam, esplosione danneggia scuola ebraica. Sindaca: Attacco miratoUn'esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam, nelle prime ore di oggi, sabato 14 marzo, in quello che la sindaca della città ha descritto come un attacco deliberato contro la comunità ... tg24.sky.it Un’esplosione danneggia una scuola ebraica ad Amsterdam, il sindaco parla di “attacco deliberato” x.com Un'esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam, nelle prime ore di oggi, sabato 14 marzo, in quello che la sindaca della città ha descritto come un attacco deliberato contro la comunità ebraica https://shorturl.at/ZcL5W - facebook.com facebook