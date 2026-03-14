Ammar Hamadneh, presidente dell’associazione Smoud nelle Marche, è stato coinvolto ieri sera in un incidente stradale insieme a tre studenti palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza. L’incidente si è verificato nelle Marche e fortunatamente tutte le persone coinvolte stanno bene. Nessun dettaglio sulle cause dell’incidente è stato reso noto.

Ammar Hamadneh, presidente dell’associazione Smoud nella regione Marche, è rimasto coinvolto ieri sera in un grave incidente stradale insieme a tre studenti palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dal giornalista Samir Al Qaryouti, Hamadneh è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove ha trascorso la notte. Oggi a mezzogiorno è stato dimesso e ha fatto ritorno a casa in buone condizioni, così come i suoi ospiti universitari. In un messaggio pubblicato su social network, Al Qaryouti ha espresso sollievo per la loro incolumità: “Sia lodato Dio per la vostra salute, caro Ammar, e per quella dei nostri tre figli di Gaza che studiano nelle università delle Marche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ammar Hamadneh coinvolto in un incidente stradale nelle Marche: sta bene insieme a tre studenti palestinesi

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