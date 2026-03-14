Alvino | De Bruyne potrebbe partire titolare contro il Lecce

Carlo Alvino ha annunciato che Kevin De Bruyne potrebbe essere impiegato come titolare nel match tra Napoli e Lecce, in programma oggi alle 18:00. La sua presenza nella formazione principale è in discussione, ma potrebbe scendere in campo dall’inizio. La decisione finale sulla formazione verrà comunicata prima dell’inizio della partita.

Carlo Alvino, intervenuto nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero, ha svelato una possibile sorpresa di formazione in vista di Napoli – Lecce (oggi alle 18:00). Le parole di Alvino. “Sono mancati McTominay, Anguissa e Lukaku. Il Napoli al completo senza dubbio avrebbe lottato per lo scudetto, è questo il rammarico. Sullo stadio “De Laurentiis ha coinvolto sponsor di livello assoluto per investire in uno stadio nuovo, ma c’è un timore. Ovvero quanto tempo ancora questi investitori potranno aspettare”. Napoli-Lecce? “Non è da escludere che De Bruyne possa partire titolare”. Senza ombra di dubbio, un ritorno gradito che più gradito non si può. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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