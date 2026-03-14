Altra medaglia azzurra ai Mondiali di short track! Confortola è bronzo quarta Betti

Ai Mondiali di short track, l’Italia conquista un’altra medaglia con Elisa Confortola che si aggiudica il bronzo nei 1000 metri. In precedenza, Thomas Nadalini aveva vinto l’argento nei 1500 metri. Betti si piazza quarta nella stessa gara. La competizione si è svolta con atleti provenienti da diversi paesi e si sono disputate varie batterie di qualificazione.

Dopo l’argento di Thomas Nadalini nei 1500 metri, arriva anche il bronzo di Elisa Confortola nei 1000 metri. Diventano già due le medaglie per l’Italia ai Mondiali in corso di svolgimento a Montreal. Si tratta del primo podio individuale della carriera per la valtellinese, in una finale comunque molto azzurra, visto che al quarto posto ha concluso una bravissima Chiara Betti, che è davvero cresciuta tantissimo in questa stagione. La Corea del Sud continua a recitare il ruolo di nazione dominatrice e si prende il secondo oro di giornata. A trionfare, infatti, è stata Kim Gilli, che ha battuto in volata l’0landese Xandra Velzeboer, che sembrava lanciata verso la vittoria dopo aver condotto la finale sempre in prima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Altra medaglia azzurra ai Mondiali di short track! Confortola è bronzo, quarta Betti Articoli correlati Leggi anche: LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Confortola e Betti in finale nei 1000 metri, Nadalini bronzo nei 1500 Short track, prima medaglia azzurra gli Europei. Nadalini è di bronzo nei 1500 metriArriva la prima medaglia per l’Italia agli Europei di short track in corso di svolgimento a Tilburg (Paesi Bassi). Aggiornamenti e notizie su Altra medaglia azzurra ai Mondiali di... Temi più discussi: Sale il bottino del medagliere dell'Italia con un'altra medaglia conquistata da Chiara Mazzel. Quarto posto per l'altra azzurra in gara, Martina Vozza Segui le Paralimpiadi su RaiNews.it; Anna Trocker è d’oro e Tatum Bieler di bronzo nel gigante dei Mondiali Junior di Narvik; Medaglie azzurre. In gigante Chiara Mazzel d'argento con Fabrizio Casal; Jacopo Luchini è medaglia d'oro nello snowboard alle Paralimpiadi. Altra medaglia azzurra ai Mondiali di short track! Confortola è bronzo, quarta BettiDopo l'argento di Thomas Nadalini nei 1500 metri, arriva anche il bronzo di Elisa Confortola nei 1000 metri. Diventano già due le medaglie per l'Italia ai ... oasport.it LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia di medaglieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata giornata dei Mondiali di short track 2026 ... oasport.it I Campionati mondiali di short, ospitati dall’iconica Maurice Richard Arena di Montreal, sono iniziati con il botto per la squadra azzurra. Un brillante Thomas NADALINI ha conquistato la medaglia d’argento nei 1.500 metri ottenendo il risultato più prestigioso d - facebook.com facebook DOPPIO BRONZOOOOOOOOO Arrivano due medaglie dai Mondiali di lunghe distanze di sci alpinismo! Alba De Silvestro e Lisa Moreschini sono terze nella graduatoria riservata alle Nazionali dopo le quattro tappe… Come Michele Boscacci e Rober x.com