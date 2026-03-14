Altino Volley inizia il rush finale | al PalaBcc arriva il Club Italia
La Tenaglia Abruzzo Altino Volley si appresta a riprendere il campionato dopo il turno di riposo dello scorso weekend. La squadra si prepara ad affrontare il Club Italia al PalaBcc, segnando l'inizio della fase conclusiva della stagione. La partita è in programma nei prossimi giorni, mentre le formazioni si concentrano sugli ultimi scontri prima dei playoff.
Dopo il turno di riposo osservato nello scorso weekend, la Tenaglia Abruzzo Altino Volley si prepara a tornare in campo per avviare il rush finale della stagione. Domenica 15 marzo, alle ore 16, al PalaBCC arriverà il Club Italia per la settima giornata della pool salvezza della Serie A2 Tigotà. La formazione frentana riparte con l’obiettivo di conquistare i punti necessari per centrare la salvezza matematica. Attualmente Altino occupa una posizione relativamente tranquilla in classifica, con sette lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e la possibilità di sfruttare tre gare consecutive davanti al pubblico di casa prima dell’ultima trasferta stagionale contro Casalmaggiore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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