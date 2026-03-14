Altino Volley inizia il rush finale | al PalaBcc arriva il Club Italia
La Tenaglia Abruzzo Altino Volley torna in campo al PalaBcc dopo il turno di riposo e si prepara a giocare contro il Club Italia. La squadra si avvicina alla fase conclusiva della stagione e affronta questa partita con l'obiettivo di portare a termine il percorso in corso. La partita segna l'inizio del rush finale per la squadra, che mira a ottenere i risultati desiderati.
Dopo il turno di riposo osservato nello scorso weekend, la Tenaglia Abruzzo Altino Volley si prepara a tornare in campo per avviare il rush finale della stagione. Domenica 15 marzo, alle ore 16, al PalaBCC arriverà il Club Italia per la settima giornata della pool salvezza della Serie A2 Tigotà. La formazione frentana riparte con l’obiettivo di conquistare i punti necessari per centrare la salvezza matematica. Attualmente Altino occupa una posizione relativamente tranquilla in classifica, con sette lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e la possibilità di sfruttare tre gare consecutive davanti al pubblico di casa prima dell’ultima trasferta stagionale contro Casalmaggiore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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