Durante la conferenza stampa di presentazione della partita contro il Barcellona, l’allenatore del Siviglia ha espresso un commento critico sull’attenzione che il mondo del calcio dedica a certe questioni, proponendo di investire invece in cibo e istruzione. Ha sottolineato come viviamo in un mondo che privilegia l’egoismo, senza entrare nel merito delle cause. La dichiarazione ha suscitato attenzione tra i presenti.

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Barcellona, l’allenatore del Siviglia, Matias Almeyda, si è lasciato andare a un duro sfogo sull’ipocrisia del mondo del calcio. Le sue parole sono state riprese da Marca. Le parole di Almeyda. Riporta Marca: “Il calcio ha qualcosa di molto bello: suscita sentimenti. Per me, se usato correttamente, è un rimedio per molte persone, come per molti di noi. Da questo punto di vista dico: a quanti dà da mangiare?” Almeyda ha voluto approfondire la sua riflessione: “Il calcio è il fedele riflesso delle società, per me. Ci sono guerre e noi stiamo parlando di una partita; questo significa che non ci importa nulla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Almeyda (tecnico del Siviglia): “Perché invece di lanciare razzi non investiamo in cibo e istruzione? Viviamo in un mondo egoista”

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