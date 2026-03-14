Almanacco | Sabato 14 marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 14 marzo è il 73º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, o il 74º negli anni bisestili, e segna il passaggio di circa 292 giorni alla fine del 2024. In questa data si ricordano eventi storici, vengono celebrati compleanni di personaggi noti e si ricorda il santo del giorno. Inoltre, si tramandano proverbi popolari legati a questa giornata.

Il 14 marzo è il 73º giorno del calendario gregoriano (il 74º negli anni bisestili). Mancano 292 giorni alla fine dell'anno. Marzo ha comprata la pelliccia a sua madre, e tre giorni dopo e l'ha venduta. 1489 - La regina di Cipro, Caterina Cornaro, vende il suo regno alla Repubblica di Venezia. 1847 - A Firenze viene rappresentato per la prima volta il Macbeth di Giuseppe Verdi. 1943 - Seconda guerra mondiale: i tedeschi liquidano il Ghetto di Cracovia, migliaia di ebrei vengono inviati nei campi di sterminio. 1967 - Il corpo del presidente statunitense John F. Kennedy viene spostato nel Cimitero nazionale di Arlington. 1972 -... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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