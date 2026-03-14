Almanacco | Domenica 15 Marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Domenica 15 marzo è il 75° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 291 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra il santo di oggi, San Zaccaria, e si ricorda il proverbio di marzo:

Domenica 15 Marzo è il 75° giorno del calendario gregoriano. Mancano 291 giorni alla fine dell'anno. 1917 – Lo zar Nicola II di Russia abdica in favore del fratello, che rinuncia, a seguito della Rivoluzione di febbraio (2 marzo del calendario giuliano) 1990 – Michail Gorbacëv viene eletto come primo presidente esecutivo dell'Unione Sovietica. William James Adams Jr. - meglio noto come will. i. am, rapper, produttore discografico, stilista, attore e doppiatore statunitense, fondatore e produttore dei Black Eyed Peas (15 Marzo 1975) Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l'oroscopo giornaliero. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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