All' U-Power Stadium debutta Generazione Monza la zona riservata solo ai tifosi under 15

All'U-Power Stadium si è tenuto il debutto di Generazione Monza, una zona dedicata esclusivamente ai tifosi under 15. Nonostante la pioggia, i giovani tifosi hanno esposto uno striscione e seguito con entusiasmo la partita dal vivo. La presenza di questi ragazzi ha animato la curva, creando un’atmosfera vivace nonostante le condizioni meteorologiche avverse.

Generazione Monza debutta sotto l’acquazzone. Lo striscione in bella vista, il tifo dei ragazzi e poi l’emozione di assistere alla partita direttamente allo stadio. Generazione Monza ha debuttato sabato 14 marzo, in occasione dell’importantissimo match Monza-Palermo. All’U-Power Stadium da oggi c’è un “settore speciale”: quello dedicato ai tifosi under 15. Un progetto che vede coinvolti l’Ac Monza e il Comune per avvicinare sempre più bambini e adolescenti al mondo del calcio vissuto nello stadio. Generazione Monza si trova vicino alla curva Davide Pieri. Circa 300 posti riservati per tutte le partite casalinghe del Monza, che si trasforma in luogo dove promuovere il tifo corretto, il fair play e momenti di condivisione, permettendo ai ragazzi di vivere l’esperienza della partita in un clima positivo e rispettoso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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