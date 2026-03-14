All' U-Power Stadium debutta Generazione Monza la zona riservata solo ai tifosi under 15

All'U-Power Stadium si è tenuto il debutto di Generazione Monza, una zona dedicata esclusivamente ai tifosi under 15. Nonostante il maltempo, i giovani tifosi hanno assistito alla partita, accompagnati da uno striscione ben visibile e dal loro entusiasmo, vivendo un’esperienza diretta allo stadio. L’evento ha coinvolto i ragazzi presenti e ha visto il loro tifo protagonista durante la partita.

Generazione Monza debutta sotto l’acquazzone. Lo striscione in bella vista, il tifo dei ragazzi e poi l’emozione di assistere alla partita direttamente allo stadio. Generazione Monza ha debuttato sabato 14 marzo, in occasione dell’importantissimo match Monza-Palermo. All’U-Power Stadium da oggi c’è un “settore speciale”: quello dedicato ai tifosi under 15. Un progetto che vede coinvolti l’Ac Monza e il Comune per avvicinare sempre più bambini e adolescenti al mondo del calcio vissuto nello stadio. Generazione Monza si trova vicino alla curva Davide Pieri. Circa 300 posti riservati per tutte le partite casalinghe del Monza, che si trasforma in luogo dove promuovere il tifo corretto, il fair play e momenti di condivisione, permettendo ai ragazzi di vivere l’esperienza della partita in un clima positivo e rispettoso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati Monza in vino all'U-Power StadiumTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) L'evento... Contenuti utili per approfondire Power Stadium Temi più discussi: MONZA-PALERMO: U-POWER STADIUM GREMITO, INFO UTILI E ULTIMI BIGLIETTI; All'U-Power Stadium debutta Generazione Monza, la zona riservata solo ai tifosi under 15; Generazione Monza: all’U-Power Stadium un settore riservato ai giovani tifosi; Al via Generazione Monza: un progetto per i giovani all’U-Power Stadium. Serie B, Monza-Palermo: big match all’U-Power StadiumMonza e Palermo si affrontano all’U-Power Stadium in uno scontro diretto che può incidere in modo significativo sulla corsa alla promozione. tuttomercatoweb.com U-Power Stadium verso il tutto esaurito: ultimi biglietti, orari dei cancelli e indicazioni del club per evitare code.Monza-Palermo verso il pienone: ultimi biglietti disponibili e indicazioni del club su accessi, orari e parcheggi per la sfida all’U-Power Stadium. monza-news.it Mister Filippo Inzaghi, dalla pancia dell’U-Power Stadium, commenta con soddisfazione nonostante la sconfitta: “Gli applausi dei nostri tifosi a fine partita sono la dimostrazione che i ragazzi hanno dato tutto”. facebook #MonzaPalermo 1-0 45' - Ricomincia il match all'U-Power Stadium x.com