All’Eur, nel fine settimana del 14 e 15 marzo, si terrà un banchetto in viale Europa all’angolo con via Pasteur. Nicoletta allestirà un punto di raccolta dedicato alle “uova di Davide” per sostenere la ricerca sul neuroblastoma. L’evento si svolgerà dalle 10:00 alle 18:00 e coinvolgerà chi desidera contribuire alla causa.

Mamma Nicoletta promuove l'iniziativa di solidarietà in ricordo del figlio, scomparso a dodici anni per un tumore pediatrico. Anche in altre zone di Roma sono attive reti di solidarietà Sabato 14 e domenica 15 marzo dalle ore 10:00 alle 18:00 in viale Europa (angolo via Pasteur) all’Eur stazionerà il banchetto di Nicoletta con le “uova di Davide”. Un’iniziativa che dal 2019 sostiene la campagna di Pasqua “Cerco un uovo amico” dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma. “Non fermiamoci proprio adesso che apprendiamo di novità dalla ricerca” con studi che appaiono incoraggianti e che “mio figlio non ha fatto in tempo a sperimentare”, è l’invito di Nicoletta Vantaggi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Gasbarra, Eur Spa: 1° gennaio concerto di Capodanno alla Nuvola per i 90 anni di Eur

Altri aggiornamenti su All'Eur il banchetto in memoria di...

Discussioni sull' argomento All'Eur il banchetto in memoria di Davide per la ricerca sul neuroblastoma; Cerco un uovo amico: la campagna di Pasqua contro il neuroblastoma; A Roma la Pasqua solidale in ricordo di Davide; A Reggio Emilia il banchetto per dire basta alla tassa sulla tassa sui carburanti.

4 turisti giapponesi si sono seduti all’Osteria da Luca, locale veneziano e hanno ordinato una frittura di pesce, quattro fiorentine e due calici di vino. Il conto è stato 1.143 euro. I 4 sono rimasti senza parole e li hanno spinti a chiamare la Guardia di Finanza. x.com

Roma, lite al parco dell’Eur: incidente sull’altalena tra bambini, poi un papà prende a pugni un altro genitore Al parco giochi vicino alla Piscina delle Rose all’Eur, un bambino è passato davanti a un’altalena dove stava giocando una bimba di due anni e - facebook.com facebook