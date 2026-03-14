Allegri sulla rimonta Scudetto | Un solo modo per raggiungere l'Inter le altre sono chiacchiere

Alla vigilia di Lazio-Milan, il tecnico del Milan chiede ai suoi di mantenere alta l’attenzione e di concentrarsi esclusivamente sulla partita in programma. Allegri ha commentato la rimonta in classifica, affermando che l’unico modo per raggiungere l’Inter è vincere le partite, considerando le altre strategie come semplici chiacchiere. La squadra si prepara quindi a scendere in campo determinata.

Alla vigilia di Lazio-Milan, Massimiliano Allegri invita la squadra a restare concentrata e a pensare solo a vincere. Sulla rimonta all’Inter per lo Scudetto ha le idee chiare: “Noi dobbiamo fare il nostro e sperare che loro perdano”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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