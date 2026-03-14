Allegri e Kean sono stati protagonisti di diverse vicende alla Juventus, con numeri che hanno attirato l'attenzione. Al momento, il Milan valuta la possibilità di inserire Kean come prima scelta per rafforzare l'attacco nella prossima stagione. La situazione attuale indica un interesse concreto da parte dei rossoneri, mentre la Juventus ha avuto un percorso diverso con lo stesso giocatore.

Milan, mancano ancora una decina di partite alla fine di questa stagione. La squadra rossonera deve ancora ottenere la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League e spera anche nel sogno Scudetto che al momento dista 7 punti. Nonostante l'anno non sia finito si parla già tantissimo di calciomercato con il Milan che dovrebbe andare alla ricerca di una prima punta importante. Si stanno già facendo moltissimi nomi tra cui anche quello di Moise Kean attaccante della Fiorentina. Secondo il giornalista Matteo Moretto Kean sarebbe stato il primo obiettivo di Allegri già a gennaio e molti fattori lo potrebbero avvicinare al Milan come appunto l'apprezzamento dell'allenatore rossonero e l'amicizia con Rafael Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri e Kean, come andò alla Juventus? I numeri. Ma al Milan le cose potrebbero essere diverse

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