L’allenatore del Milan ha parlato alla vigilia della partita contro la Lazio, spiegando che secondo lui c’è un solo modo per riuscire a vincere lo Scudetto. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato che non ci sono alternative possibili alla strada che il suo team deve seguire per ottenere il risultato. Le sue dichiarazioni si sono focalizzate esclusivamente su questa tematica.

La miglior difesa vince nel 70% dei casi in Serie A e il Milan in questo momento è primissimo per i gol subiti in Italia e detta legge anche in Europa (qui i numeri nel dettaglio). Dopo le parole di Fofana la rimonta Scudetto è possibile? Allegri risponde così: "C'è solo un modo per raggiungerli. Loro perdono e noi vinciamo. Non c'è altra via. Sono chiacchiere, poi vedremo come va". Nella sua conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan l'allenatore rossonero non si lascia andare e tiene alta la guardia dei sui calciatori. Ecco un altro estratto: "La forza che dobbiamo avere noi è comunque di lavorare in totale serenità senza esaltarsi o deprimersi in base ai momenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri chiaro: “Rimonta Scudetto? C’è solo un modo non un’altra via”

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