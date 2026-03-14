Alisson Santos | Non ho segnato ma sono contento per la vittoria
Alisson Santos, esterno del Napoli, ha commentato la vittoria contro il Lecce al Maradona. Dopo il match, ha dichiarato di essere soddisfatto per il risultato, anche se non è riuscito a segnare. Le sue parole sono state rilasciate a DAZN, dove ha espresso la propria soddisfazione per il successo della squadra.
Alisson Santos, esterno azzurro, ha commentato a DAZN la vittoria del Napoli sul Lecce al Maradona. “La cosa più importante è aver vinto la partita. Ho provato a segnare, ma il portiere è stato bravo. Ho cercato tanti uno contro uno, oggi non ho trovato il gol ma ho aiutato la squadra e ciò che conta è vincere. Mi piace molto cercare il primo palo. Sin da bambino, mi piace accentrarmi e fare affidamento sul mio piede perno per cercare il primo palo. Mia mamma sta bene, è in Brasile con mio fratello e stanno tutti bene”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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