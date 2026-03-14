Alisson Santos, esterno del Napoli, ha commentato la vittoria contro il Lecce al Maradona. Dopo il match, ha dichiarato di essere soddisfatto per il risultato, anche se non è riuscito a segnare. Le sue parole sono state rilasciate a DAZN, dove ha espresso la propria soddisfazione per il successo della squadra.

Alisson Santos, esterno azzurro, ha commentato a DAZN la vittoria del Napoli sul Lecce al Maradona. “La cosa più importante è aver vinto la partita. Ho provato a segnare, ma il portiere è stato bravo. Ho cercato tanti uno contro uno, oggi non ho trovato il gol ma ho aiutato la squadra e ciò che conta è vincere. Mi piace molto cercare il primo palo. Sin da bambino, mi piace accentrarmi e fare affidamento sul mio piede perno per cercare il primo palo. Mia mamma sta bene, è in Brasile con mio fratello e stanno tutti bene”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Alisson Santos: “Non ho segnato, ma sono contento per la vittoria”

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