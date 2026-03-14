Durante la puntata di Verissimo, sabato 14 marzo 2026 alle 22:02, Alexia Aquilani, nota come Alexia, si è rivelata visibilmente commossa. In quell'occasione, ha ricevuto una lettera da Vilma, che ha provocato una forte emozione e lacrime. L'evento ha suscitato grande attenzione tra il pubblico presente nello studio e tra gli spettatori a casa.

Lo studio di Verissimo è stato teatro di un momento di commozione profonda per Alexia Aquilani, nota a tutti come Alexia, sabato 14 marzo 2026 alle ore 22:02. La cantante, tornata recentemente alla ribalta dopo anni di assenza, ha ricevuto una sorpresa inaspettata orchestrata dalla madre Vilma. Un biglietto scritto a mano ha fatto crollare le difese emotive dell’artista, trasformando l’intervista con Silvia Toffanin in una scena di intima vulnerabilità. La lettera, redatta dalla genitrice, ripercorre la crescita della figlia e celebra il percorso di vita che ha portato Alessia Aquilani al successo musicale. Non si tratta solo di un tributo al talento vocale, ma soprattutto all’uomo che Alexia è diventata, superando la timidezza iniziale grazie al sostegno familiare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alexia in lacrime: la lettera di Vilma che sconvolge tutto

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