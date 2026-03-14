I sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno confermato 54 esuberi presso Alexander McQueen. La notizia è stata comunicata attraverso una nota diffusa dalle rispettive segreterie nazionali e territoriali delle tre organizzazioni sindacali. La comunicazione riguarda un provvedimento di riduzione del personale in azienda.

A dare la notizie è una nota di Segreterie nazionali e territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil. Alexander McQueen, infatti, ha deciso di licenziare ben 54 persone. “In merito all’apertura della procedura di licenziamento collettivo avviata ieri dalla società, che coinvolge 54 lavoratrici e lavoratori su un totale di 181 dipendenti, esprimiamo forte preoccupazione e netta contrarietà rispetto a una decisione che rischia di avere un impatto sociale e occupazionale estremamente rilevante”, si legge nella nota. Confermati 54 esuberi per Alexander McQueen: sindacati al lavoro. Come specificato dalle organizzazioni sindacali, si tratta di un numero di esuberi annunciato alto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alexander McQueen, sindacati in allerta: confermati 54 esuberi

Articoli correlati

Alexander McQueen, annunciati 54 licenziamenti nel gruppo KeringFirenze, 13 marzo 2026 – Annunciati 54 licenziamenti alla Alexander McQueen, lo fanno sapere le sigle sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Ui...

Alexander McQueen in rosso, i sindacati: "In esubero un terzo dei lavoratori"Le sigle hanno avuto un incontro con la direzione aziendale del brand e il 5 febbraio vedranno l'amministratore delegato del gruppo Kering, Luca De...

Contenuti e approfondimenti su Alexander McQueen

Temi più discussi: Alexander McQueen, esuberi per un terzo della forza lavoro. I sindacati: Serve incontro subito; Allarme dei sindacati per McQueen: Confermati 54 esuberi; Alexander McQueen (Kering), sindacati: annunciati 54 licenziamenti, subito incontro; Moda, il lusso in crisi taglia il lavoro: licenziamento per 54 dipendenti, sindacati in rivolta.

Kering annuncia 38 licenziamenti a Novara. I sindacati: Incontro immediatoLa multinazionale britannica, con il marchio Alexander McQueen, nella sede novarese conta 105 dipendenti. CGIL, Cisl e Uil: Misure alternative ... rainews.it

Alexander McQueen apre la procedura di licenziamento per 54 lavoratori in ItaliaAlexander McQueen apre la procedura di licenziamento per 54 lavoratori in Italia. In merito all’apertura della procedura di licenziamento ... fashionunited.it

Kering annuncia 38 licenziamenti a Novara. I sindacati: "Incontro immediato". La multinazionale britannica, con il marchio Alexander McQueen, nella sede novarese conta 105 dipendenti. CGIL, Cisl e Uil: "Misure alternative". Clicca qui per articolo compl - facebook.com facebook

Alexander McQueen, la sposa delle margherite: l’abito-scultura con i fiori 3D sfila a Parigi x.com