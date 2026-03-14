Alcaraz-Medvedev | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, sabato 14 marzo, si gioca la semifinale di Indian Wells tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. La partita si svolge nel quadro del Masters 1000 americano e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Entrambi i tennisti sono impegnati in questa fase del torneo, che rappresenta un passaggio importante nel percorso di entrambi.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz in campo nelle semifinali di Indian Wells. Oggi, sabato 14 marzo, il tennista spagnolo sfida il russo Daniil Medvedev – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto del Masters 1000 americano. Alcaraz arriva all'appuntamento dopo aver superato Dimitrov all'esordio, Rinderknech al terzo turno, Ruud agli ottavi e Norrie ai. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Alcaraz-Walton: orario, precedenti e dove vederla in tv Leggi anche: Alcaraz-Moutet: orario, precedenti e dove vederla in tv Sinner vs Aliassime | ATP Paris 2025 Final | Tennis Talk Preview & Prediction Tutti gli aggiornamenti su Alcaraz Medvedev orario precedenti e... Temi più discussi: ATP Indian Wells 2026, semifinali: analisi e precedenti di Alcaraz-Medvedev e Zverev-Sinner; Sinner-Tien e non solo: i quarti LIVE su Sky; Indian Wells, polemica tra Medvedev e Draper: Non ho barato. Cos’è successo; Sorteggio tabellone Indian Wells 2026: data, orario e dove vedere in TV. Alcaraz-Medvedev: orario, precedenti e dove vederla in tv(Adnkronos) - Carlos Alcaraz in campo nelle semifinali di Indian Wells. Oggi, sabato 14 marzo, il tennista spagnolo sfida il russo Daniil Medvedev - in diretta tv e streaming - nel penultimo atto del ... cn24tv.it Alcaraz-Medvedev oggi, ATP Indian Wells 2026: definito l’orario della semifinale! Dove vederla in tv e streamingCarlos Alcaraz affronterà Daniil Medvedev quest'oggi nella seconda semifinale del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano, lo spagnolo e il ... oasport.it #Sinner- #Zverev stasera alle 21.30, poi #Alcaraz- #Medvedev: in palio la finale di #IndianWells Sabato sera di grande tennis x.com ATP 1000 Indian Wells 2026 Semifinale Alcaraz Medvedev Zverev Sinner - facebook.com facebook