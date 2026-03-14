Durante la conferenza stampa di Indian Wells, Carlos Alcaraz ha evitato di menzionare Jannik Sinner, suscitando commenti tra gli spettatori. La discussione si è concentrata sulla sua risposta riguardo alla strategia di gioco, lasciando intendere una scelta consapevole di non affrontare l’avversario. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno osservato il silenzio come un gesto significativo.

La conferenza stampa di Carlos Alcaraz a Indian Wells ha generato un dibattito inaspettato, non per le prestazioni sul campo ma per un’omissione significativa. Lo spagnolo, reduce da una striscia vincente di 34 partite consecutive sul cemento, ha risposto a una domanda sui migliori esecutori della smorzata nel tennis attuale. L’elenco fornito dal campione include nomi precisi come Moutet, Djokovic e Dimitrov, lasciando fuori Jannik Sinner nonostante la sua reputazione in questo specifico gesto tecnico. L’assenza del numero uno mondiale dall’elenco dei maestri della palla corta ha immediatamente suscitato interrogativi sulla relazione tra i due giganti del circuito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alcaraz esclude Sinner: la freccia sulla smorzata

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