Al PalaBobonera Atlante contro Futsal
Oggi al PalaBobonera si tiene la partita tra Atlante Grosseto e Futsal Cesena, valida per la ventitreesima giornata di A2 Elite di calcio a 5. La sfida vede i padroni di casa affrontare la terza in classifica, con inizio previsto alle 15.30. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.
Arriva il Futsal Cesena per una sfida fondamentale per l’ Atlante Grosseto. Oggi alle 15.30, per la ventitreesima giornata di A2 Elite di calcio a 5, i grossetani ospitano al PalaBombonera la terza forza del campionato. Bianconeri terzi in classifica con 39 punti, grossetani che inseguono a meno tre. E’ una sfida fondamentale in ottica playoff. La bruciante sconfitta di sabato scorso subita in casa del Saints Milano dovrà essere presto dimenticata dalla Futsal Cesena, che in questo rush finale cercherà di difendere la propria posizione playoff per quanto riguarda il campionato e di giocare tutte le proprie carte nelle Final Four di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Articoli correlati
Ancora una prestazione insufficiente per il Pioppo Futsal! Contro un ottimo Palermo Futsal Club i gialloverdi non vanno oltre il pareggioSabato pomeriggio deludente per il Pioppo Futsal, contro il Palermo Futsal Club non si va oltre il pareggio con le squadre che lasciano il parquet di...
Trasferta a Porto Empedocle per il Pioppo Futsal, ad attendere i gialloverdi l’Agrigento Futsal al PalaMoncadaBasile: "Trasferta difficile contro un ottimo avversario, venderemo cara la pelle!" Ventesima giornata di Serie C1 in trasferta per i gialloverdi del...